Ecco parcheggi e misure di sicurezza

TERNI Il Comune, in occasione del Concerto di Capodanno di domani, dalle 22.30 in piazza Ridolfi, rende noto che "interverrà sulle misure di sicurezza adottate e da rispettare in osservanza delle vigenti normative e alle direttive nazionali in materia di pubbliche manifestazioni". "Non sono previste barriere e/o contenimenti del pubblico - spiega Palazzo Spada – , ma due aree, una statica che corrisponde alla platea fronte palco, e una dinamica sulle vie laterali. Si potrà accedere e defluire dalla piazza da tutti i lati. Tutte le aree parcheggio scoperte pubbliche nell’anello circostante il centro storico saranno gratuite nella fascia oraria dello spettacolo. Tra queste vi sono via Lungonera, Corso del Popolo, Piazzale Staino, Lungonera, via del Cassero, viale dello Stadio, Piazzale Bosco, Piazza Valnerina.