"Ecco la Assisi che vogliamo". Il Consiglio dei ragazzi rilancia su aree verdi e spazi di socialità

Luoghi di aggregazione, si può fare di più e meglio, in particolare per il centro storico. Poi l’impegno per un progetto dedicato all’ambiente incentrato su aree verdi, uomo e natura, inquinamento e raccolta differenziata, che veda protagonisti i più giovani. Sono alcuni dei temi affrontati dal consiglio comunale dei ragazzi e delle ragazze, riunitosi nella sala consiliare del Comune, con all’ordine del giorno l’analisi delle attività svolte e il programma delle iniziative future. Un tema molto sentito e approfondito è stato quello dei luoghi di socialità e di aggregazione nella città per i ragazzi, sottolineando che nel centro storico sono pochi mentre a Santa Maria degli Angeli sono di più e anche apprezzati. Durante i lavori dell’assemblea, è stata analizzata la proposta di sviluppare un progetto per l’ambiente articolato in quattro capitoli, e cioè aree verdi, l’uomo e la natura, l’inquinamento e la raccolta differenziata, al fine di capire come potrà essere attuato o in questa sindacatura o nella prossima. I lavori sono stati introdotti dal saluto del sindaco, del vice sindaco e del presidente del Consiglio comunale, poi spazio agli interventi dei mini – amministratori con il sindaco Benedetta Battistelli a illustrare l’agenda. Alla seduta hanno partecipato dando vita a un confronto costruttivo gli studenti provenienti dagli istituti scolastici della città, precisamente dalle scuole Frate Francesco, Galeazzo Alessi, Francesco Pennacchi, Convitto nazionale, Comprensivo per ciechi e sordomuti e Assisi International School.