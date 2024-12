Ecco il nuovo “Palazzo del Vino“. Agroalimentare volano di sviluppo

Uno strumento che servirà a far crescere l’economia di Orvieto, facendo leva sulle sue produzioni tipiche. Presentato il nuovo Palazzo del Vino e dei prodotti della terra nel complesso di San Giovanni. La struttura è stata aperta alla visita nel corso dell’iniziativa organizzata dal Comune “Dalla vocazione alla valorizzazione, il ruolo delle eccellenze agroalimentari nello sviluppo del territorio“, in cui è stato illustrato anche il progetto del Distretto del Cibo “Umbria District“ promosso dal Gal Trasimeno Orvietano. Il progetto, inserito nella Strategia delle Aree Interne, ha riguardato la ristrutturazione del complesso di San Giovanni con un investimento di circa 670mila euro finanziato dal Gal con i fondi del Psr. Gli adeguamenti degli ambienti alle nuove funzioni sono stati realizzati attraverso interventi edilizi di restauro e risanamento conservativo, il rifacimento e l’adeguamento degli impianti elettrici, idrico-sanitari e di climatizzazione, la realizzazione di servizi accessibili alle persone con disabilità. Le finalità del “Palazzo del Vino e dei prodotti della terra“ si riassumono in sei obiettivi: realizzare un punto di accesso conoscitivo interdisciplinare alle risorse agroalimentari ed enogastronomiche del territorio ad uso dei turisti, dei residenti e degli operatori; aumentare la visibilità e la competitività dei prodotti agroalimentari del territorio attraverso l’incremento dei contenuti culturali e di servizio e l’allestimento di un emporio dedicato ai prodotti della terra e dell’artigianato, mostrare, tramite nuove tecnologie, i forti legami tra archeologia, storia, arte/ artigianato e produzioni così da proporre nuovi itinerari di scoperta; realizzare un centro di documentazione per raccogliere e comunicare le memorie della cultura materiale gastronomica e agricola del territorio, realizzare servizi qualificati per l’enoturismo e diffondere pratiche, culture e saperi sui temi delle filiere agroalimentari, della biodiversità, del recupero di antiche coltivazioni. Il piano terra del Palazzo del Vino si articola su sei spazi. Il chiostro, per gli eventi, la galleria coperta che ospita la documentazione fotografica del territorio e uno spazio polifunzionale, una sala conferenze attrezzata, una bibliomultimediateca, un‘aula didattica e l‘emporio, vetrina per la vendita dei prodotti.

Cla.Lat.