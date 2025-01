Ecco “Citta’ Europa“, associazione e gruppo consiliare progressista

FOLIGNO Si chiamerà ‘Città Europa’ il gruppo consiliare della lista Foligno domani, il gruppo di ispirazione del candidato sindaco del campo progressista Mauro Masciotti, che in Consiglio conta anche il consigliere eletto Tommaso Feliziani. Città Europa sarà anche un’associazione, che sarà presentata nei prossimi giorni. Masciotti ha annunciato la novità nell’ultimo Consiglio comunale. Una novità che aveva anticipato qualche settimana prima, sempre in assemblea. L’idea è quello di un impegno "che non cala ma raddoppia - dice Masciotti - a favore del campo progressista e di una chiara matrice culturale. C’è, come ci ha insegnato La Pira, l’aspirazione di agire su un ambito più grande all’insegna dell’unione, della partecipazione e del bene comune". Discreto attivismo, dunque, sul fronte della minoranza in Consiglio comunale. Il Pd si è distinto con diverse conferenze stampa con l’obiettivo di andare a riempire il vuoto del mancato rappresentante eletto in Regione. Ora anche Masciotti si muove.