Donna perseguitata. Arrestato lo stalker

TERNI Perseguitava una donna anche sul posto di lavoro. Un 36enne di origine nigeriana è stato arrestato dai carabinieri poichè, nonostante fosse sottoposto alla misura cautelare del divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla parte offesa, si è presentato nel supermercato dove la donna lavora, inveendo contro le persone presenti, minacciando e urlando il nome della malcapitata con l’arrogante pretesa che gli venisse portata davanti. L’uomo, riferisce l’Arma, era conosciuto nel supermercato in quanto da due mesi reiterava una serie di condotte di persecuzione nei confronti della donna. Tanto che all’ennesimo episodio le colleghe hanno immediatamente avvisato il 112 chiedendo l’intervento delle forze dell’ordine. L’uomo, subito fermato, è stato arrestato e condotto nel carcere di vocabolo Sabbione. Fin da febbraio gli agenti della squadra mobile della Questura avevano raccolto più denunce per atti persecutori da parte della vittima, che si sentiva ormai braccata anche nel posto di lavoro, fino all’emissione del provvedimento di allontanamento dai luoghi frequentati dalla vittima che, purtroppo, non è servito a frenare lo stalker. Il giudice ha convalidato l’arresto e disposto la permanenza in carcere dell’uomo.