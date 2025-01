Divertimento senza età con “Poco più in là“ e “Biancaneve“

Due spettacoli per i più piccoli segnano la ripartenza delle due belle stagioni perugine di teatro ragazzi. Si va in scena domenica. Alle 17 al Teatro Brecht di San Sisto per la stagione ’Uno spettacolo di famiglia’ curata da Fontemaggiore c’è “Poco più in là“ (nella foto) di Teatro Gioco Vita con regia di Valeria Sacco - che cura l’adattamento teatrale con Marco Ferro), protagonisti conti e Andrea Coppone, sagome di Nicoletta Garioni. Lo spettacolo nasce dall’unione di tre albi illustrati dell’autrice coreana Suzy Lee, L’onda, Linee e Mirror/Specchio. Ognuno di questi testi è un racconto senza parole che grazie all’intensità dei disegni e alla complicità dell’immaginazione dei lettori, ritrae con leggerezza e poesia l’importanza della libertà di giocare nella vita dei bambini. Ed è proprio attorno a questo giocare che tutto lo spettacolo ruota, attraverso la forza dei gesti, dei corpi, degli oggetti e naturalmente delle ombre, un’attrice e un attore, entrambi anche danzatori. Ingresso unico a 7.50 euro, on line su www.anyticket.it.

E sempre domenica alle 17.30, al Teatro di Figura di via del castellano (traversa di Corso Cavour) va in scena “Biancaneve”, spettacolo di figure e attori di e con Giancarlo Vulpes con scenografia e figure di Ada Mirabassi e progettazione pop up di Rossana Tabacchini. “Biancaneve“ è la nuova produzione di Tieffeu, che da più di trent’anni porta avanti la valorizzazione della fiaba attraverso il teatro di figura. Un grande libro fa da cornice alla storia, dove gli scenari si aprono a pop up e danno vita alle ambientazioni e alle figure da tavolo. I personaggi della fiaba rivelano la contrapposizione tra i vizi e le virtù: la regina che ha perso il primato della bellezza, Biancaneve e il Principe. Fanno da contraltare dei personaggi che seppur sono l’emblema dell’immaginario fiabesco, rappresentano la bocca della verità. Lo spettacolo apre la seconda parte della stagione organizzata da Tieffeu, biglietto unico a 7 euro, prenotazioni allo 075.5725845.