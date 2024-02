Dialogo su Caravaggio tra storici dell’arte di fama mondiale

ORVIETO La prossima conferenza dell’Isao, in programma venerdì alle 17 all’auditorium ’Gioacchino Messina’ vedrà dialogare due storici dell’arte di fama mondiale come Claudio Strinati e Clovis Whitfield su “L’occhio di Caravaggio. Viaggio nella tecnica del reale“. "Caravaggio - anticipa l’architetto Raffaele Davanzo, presidente dell’Isao - è a buon diritto l’autore più conteso dai grandi musei di tutto il mondo che si misurano in opere e primati relativi alle sue produzioni. Uno di questi ne è eccezionalmente ricco ed è la National Gallery di Londra che festeggia proprio quest’anno i suoi 200 anni di storia. Tra i grandi eventi che scandiranno le celebrazioni spicca naturalmente una mostra su Ultimo Caravaggio che ad aprile riunirà nella capitale britannica due capolavori come il Martirio di Sant’Orsola, ultima opera in assoluto del Merisi dipinta per Marcantonio Doria nel 1610 e oggi di proprietà di Intesa Sanpaolo – Gallerie d’Italia presso palazzo Piacentini a Napoli, e Salomé con la testa del Battista, nella raccolta londinese dal 1970".