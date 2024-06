Di rione in rione

FOLIGNO La collera degli Dei è stata la linea guida del “Gareggiare dei convivi“ del Contrastanga, andato in scena all’Auditorium Santa Caterina. Uno spettacolo che ha dunque avuto al centro le divinità greche, ogni portata una diversa e con un colpo di scena finale. Altro filo conduttore del banchetto organizzato dal Rione di Carlo Mattioli è stato il fuoco, in un crescendo di spettacolo ed effetti speciali culminato con l’arrivo di Prometeo che ruba il fuoco a Efesto, con giochi di fuoco fatti da professionisti. Va avanti, dunque, il calendario serratissimo degli eventi della Quintana della Sfida. Dopo i primi tre Rioni, l’attenzione sul Gareggiare si sposta alla prossima settimana quando toccherà al Rione Ammanniti, lunedì 10 e al Rione Cassero martedì 11. Tutti, comunque, dovranno confrontarsi sulla ‘cacciagione’, declinata nelle ricette del ‘600. La giuria del Gareggiare è presieduta da Giancarlo Malacarne, storico e giornalista, direttore della rivista “Civiltà Mantovana“, autore di numerose pubblicazioni come “Sulla Mensa del Principe. Alimentazione e Banchetti alla Corte dei Gonzaga“. Oggi intanto, con le taverne aperte, ci sarà il tradizionale appuntamento con il Quintana Channel, alle 14 in onda su UmbriaTv. La biglietteria per la Giostra del 15 apre dalle 16 alle 20 presso il Quintana Point, al Foyer dell’ex Teatro Piermarini.