Dall’8 gennaio il cantiere sarà a pieno regime

TODI - In queste settimane è il tratto ferroviario che attraversa il Comune di Todi ad essere interessato da lavori di manutenzione straordinaria finalizzati all’atteso ripristino del servizio Fcu. L’adeguamento programmato dalla Regione, nella persona dell’assessore Enrico Melasecche che è tornato per un sopralluogo sul posto, sembra in linea con il crono programma iniziale: l’operazione di deforestazione, necessaria dopo un abbandono di sei anni, ha già interessato le stazioni di Ponterio e Pontenaia che appaiono finalmente pulite alla vista di cittadini ed occasionali passanti.

Il cantiere, che è all’altezza della fornace Toppetti, riprenderà a pieno regime l’8 gennaio raggiungendo lo scalo di Rosceto: "l’obiettivo – afferma il sindaco – è quello di ricongiungersi, agli inizi di febbraio, con quello partito da Terni, che sta risalendo verso nord la ferrovia". Terminata l’opera di ripulitura, inizierà la sostituzione dei vecchi binari e delle traversine non più a norma, riposizionando la massicciata con nuovo basalto, traversine e binari UNI 60 dalle caratteristiche tecniche superiori adatte a garantire il passaggio anche di treni elettrici moderni quali i ‘Pop’ di cui la Regione intende dotarsi avvalendosi dei fondi del PNRR.

"La Regione - rassicura l’assessore Melasecche - è in continuo contatto con Rfi affinché mantenga gli impegni contrattuali che prevedono il completamento dei lavori entro la fine del 2025 con il ripristino delle corse in modalità elettrica. Intanto è stato disposto il recupero dei quattro treni ‘Minuetto’ e la loro ulteriore dotazione tecnologica Ertms che consentirà di utilizzarli, completamente rigenerati, raddoppiando la velocità".

Susi Felceti