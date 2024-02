Dal turismo lavoro ai giovani. C’è l’offerta di 75 contratti con 25 aziende che assumono

La seconda edizione di ’Tourism Job Day’, fiera per il lavoro nel settore turistico, è in programma oggi all’istituto Alberghiero, sede di Santa Maria degli Angeli, a partire dalle 9: sono disponibili 75 posti. L’appuntamento, organizzato da Anpal Servizi, coinvolgerà circa 170 studenti delle quarte e quinte classi e 25 aziende del territorio. Sarà una vera e propria giornata di ’recruiting’: all’interno di stand appositamente allestiti, le imprese presenteranno i loro fabbisogni e i ragazzi proporranno i loro curricula e sosterranno i colloqui di selezione. Le imprese – soprattutto strutture ricettive e della ristorazione - offriranno 75 posti di lavoro così suddivisi: 24 posizioni per addetti ai servizi di sala,22 posizioni relative alla cucina, 13 posizioni per addetti ai servizi di accoglienza, 10 posizioni per addetto al bar, 6 posizioni in ambito di pasticceria.

La finalità dell’iniziativa? Facilitare l’incontro tra domanda e offerta di lavoro, andando così a promuovere l’occupazione giovanile e a ridurre il disallineamento tra fabbisogni professionali e competenze presenti sul mercato. Esigenza, quest’ultima, particolarmente sentita nel settore Servizi di alloggio e ristorazione, servizi turistici che – stando ai dati Unioncamere–Anpal– prevede in Umbria ben 2.940 lavoratori in entrata nel solo trimestre febbraio/aprile 2024. Per gli studenti, il ’Tourism Job Day’ rappresenta il momento più significativo di un percorso di avvicinamento al mondo del lavoro. Come preparazione all’evento, i giovani dell’Alberghiero hanno infatti già partecipato a una serie di incontri online per avere un primo contatto con le imprese coinvolte e per comprenderne le esigenze. Incontri che proseguiranno anche dopo la giornata di recruiting.