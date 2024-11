Dai libri alle conchiglie. Gli eventi del week-end

CITTÀ DI CASTELLO – Libri, cinema, conchiglie e musica nel fine settimana tifernate. Oltre alle fiere di San Florido oggi dalle ore 10.30 in viale Morandi 25 a ingresso libero, open day alla casa editrice LuoghInteriori per i 40 anni di attività di Antonio Vella, fondatore. Nel corso dell’iniziativa letture, approfondimenti e ci sarà una degustazione gratuita di prodotti enogastronomici. Alle ore 11 al Museo Malakos laboratorio "Fossili" riservato a bambini di 4 e 5 anni; un tuffo nel passato insieme al paleontologo per scoprire i segreti di fossili antichissimi e per creare un calco di ammonite con le mani! Domani alle ore 16.30 in biblioteca Carducci terzo appuntamento con la rassegna cinematografica "Il viaggio continua" con il film di Denis Villeneuve "La donna che canta". Alle ore 17 nell’Auditorium della scuola di musica "We All Love Ennio Morricone incontra i Giovani!", un incontro per scoprire l’arte del grande maestro Ennio Morricone vista attraverso gli occhi delle nuove generazioni. Inoltre fino a domani, domenica 17 novembre nella Galleria Borgo Farinario, 5 a Città di Castello continua la mostra di pittura collettiva di Matteo Milli & 2G Graffiti.