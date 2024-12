"Da 35 anni cresciamo insieme". Il calendario della Misericordia

MAGIONE – Trentacinque anni di volontariato raccontati attraverso un calendario. La Sala consiliare di Magione ha ospitato la presentazione de calendario 2025 della locale Misericordia dal titolo "35 anni, crescere insieme". Ricorre infatti il prossimo anno il 35° anniversario dalla fondazione della Misericordia di Magione: un traguardo significativo che dà la spinta a guardare al futuro con rinnovato ottimismo. Nel nuovo Calendario-Diario vengono messe a confronto foto di ieri e di oggi, dando una chiara indicazione di come e da dove è nata la Misericordia. "La Misericordia è una delle realtà più radicate nel comune di Magione – è il pensiero espresso dal sindaco Massimo Lagetti - ed è di lungo corso la sua proficua collaborazione con l’Amministrazione comunale. Un partner fondamentale per l’Ente in tutte le situazioni di necessità, grazie all’esperienza maturata e al suo radicamento sul tessuto sociale del nostro territorio".