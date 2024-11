Costola fratturata

SPOLETO Ennesimo episodio di violenza in carcere . "Venerdì sera un detenuto appartenente al circuito di media sicurezza ha tentato di sottrarre le chiavi all’ agente addetto alla vigilanza della sezione per andare a cercare lo scontro fisico con un altro detenuto ma la pronta reazione dell’ agente immediatamente supportato dal collega di servizio alla rotonda del reparto ha evitato il peggio". Lo denuncia Fabrizio Bonino, segretario regionale Sappe "Purtroppo, - continua Bonino,- durante la fase di contenimento, l’agente ha riportato la frattura di una costola riscontrata dal pronto soccorso dell’ospedale di Spoleto con una prognosi di 20 giorni. Ora il detenuto verrà trasferito ma naturalmente all’interno della nostra bella regione e così sarà libero di fare altri danni in un altro istituto del distretto". Il Sappe evidenzia che "le aggressioni che avvengono pressoché quotidianamente ai danni del personale di polizia sono il simbolo di una gestione fallimentare dell’amministrazione penitenziaria dell’Umbria, che dipende da Firenze". Il sindacato fa appello ai sottosegretari alla Giustizia Andrea Delmastro ed Andrea Ostellari per un incontro urgente "al fine di ristabilire subito regole efficaci per garantire ordine e sicurezza, attuando davvero quella tolleranza zero verso quei detenuti violenti che, anche in carcere, sono convinti di poter continuare a delinquere nella impunità assoluta".