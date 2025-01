Corso di fumetto gratuito rivolto ai giovani dai 14 ai 35 anni

Un corso di fumetto gratuito e cinque incontri tematici. Nell’ambito del progetto Bibl You “Giovani energie in movimento“, Giovani in Biblioteca Spoleto, promosso da Comune e associazione Teude, che storicamente si occupa di fumetti, vengono proposte due interessanti attività su questo tema che si svolgeranno alla Biblioteca Carducci (Palazzo Mauri).

“Capire il fumetto“ è il titolo del corso rivolto a giovani dai 14 ai 35 anni, a partire dal 15 gennaio, il mercoledì dalle 15 alle 17 e il venerdì dalle 18 alle 20. Il corso, che è completamente gratuito e prevede 36 ore di lezioni teoriche e pratiche, sarà condotto da Pietro Elisei illustratore, fumettista e artista del disegno (per informazioni e per l’iscrizione: [email protected]).

Nell’ambito dello stesso progetto sono in programma anche cinque conversazioni pubbliche sulla cultura del fumetto e sulle tecniche di animazione. Il sabato mattina dalle 10.30 alle 13 è previsto un ricco programma con ospiti di rilievo del disegno animato. La prima conversazione si terrà il 25 gennaio con Claudio Ferracci e si intitola “I fumetti nel sistema dei media“. L’8 febbraio sarà la volta di Sualzo (Antonio Vincenti) con “Calvino A Fumetti“.