Concerto di beneficenza. Fondi per le malattie rare. Come aiutare la ricerca

Promosso dalla sezione umbra dell’associazione Malattie Rare “Mauro Baschirotto” il concerto in programma per domenica alle 17, nella Basilica di San Pietro. Si esibirà il giovane musicista Edoardo Riganti Fulginei. L’evento è finalizzato alla raccolta di fondi per sostenere la ricerca contro la malattia di Lafora e la somministrazione del farmaco Val 1221. Non si potrà pagare in contanti. per contribuire alla causa si dovrà fare un bonifico di 20 euro. Causale “concerto 7 gennaio 2024”. Iban: IT10P0760111800000017000365