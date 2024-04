’Comunità Europea dello sport’, è Corciano il comune capofila

PASSIGNANO – Sono Corciano (nel ruolo di capofila), Castiglione del Lago e Passignano sul Trasimeno i Comuni umbri che concorrono al Premio "Comunità Europea dello Sport" per il 2026. Il 31 marzo scorso si sono chiuse le candidature e le tre amministrazioni, all’esito di un iter passato dalle intenzioni di massima alle delibere di giunta, hanno avanzato formale richiesta per il riconoscimento, inviando l’istanza ad Aces Europe - Federazione delle Capitali e delle Città Europee dello Sport. L’organismo ha l’obiettivo di promuovere lo sport tra i cittadini dell’UE, in particolare bambini, anziani e disabili, mentre la Delegazione italiana da esso scaturita, oltre ad essere "vicina" ai municipi italiani candidati ogni anno, lavora per promuovere la visibilità di tutti i premiati. È con l’intento di promuovere lo sport come attrattore turistico oltre che strumento di salute, benessere, aggregazione, coesione sociale, nonché stimolo del tessuto associativo, che i tre Comuni hanno unito le forze confidando nella possibilità di ottenere il prestigioso riconoscimento.