Comune, ok al Rendiconto 2023. E c’è un avanzo di oltre un milione

Un milione e 239mila euro. Tanto l’avanzo di gestione che risulta dal Rendiconto 2023 approvato dal Consiglio comunale e che testimonia, secondo l’amministrazione, "conti i ordine e equilibri di bilancio mantenuti". Un’approvazione avvenuta a maggioranza con i voti di Lega, Fratelli d’Italia e di Umbertide per Carizia sindaco, mentre hanno votato contro Pd, Corrente e Progressisti per Umbertide. Secondo l’assessore al Bilancio Alessandro Villarini "è stato approvato un Rendiconto di gestione per l’anno 2023 che evidenzia un avanzo d’amministrazione libero pari a 1.239.000 euro, segno di una positiva gestione, con un sostanziale raggiungimento degli obiettivi previsti nella programmazione di inizio anno. Questo pure in presenza di un evento grave come il sisma del 9 marzo 2023, grazie al proficuo e responsabile lavoro della struttura amministrativa nel suo complesso".

In una nota l’amministrazione comunale spiega: "L’approvazione del Rendiconto di gestione composto dal conto di bilancio, conto economico e stato patrimoniale, è uno dei momenti più importanti della vita amministrativa di un Comune, che riepiloga quella che è stata la gestione dell’anno precedente e i suoi risultati. Le scelte fatte nel 2023 si sono rivelate corrette, con un Rendiconto che ha chiuso Il conto di bilancio con un risultato positivo di 13.322.000 euro, accantonato e vincolato per 12.083.000 risultando così un avanzo libero pari a 1.239 mila euro. Il conto economico invece ha chiuso con 684.000 euro di utile e lo stato patrimoniale con 54 milioni di patrimonio netto. Tutti valori ampiamente positivi che confermano una più che buona gestione".

Per l’ente sono inoltre positivi anche tutti gli altri valori, indici e parametri con un perfetto mantenimento dell’equilibrio economico, finanziario e patrimoniale, mentre per quanto concerne la tempestività dei pagamenti è stato ha raggiunto un indice pari a –7,83, che vuol dire che il Comune paga le fatture in anticipo rispetto alla scadenza indicata. Il tempo medio di pagamento, è di 43, 69 giorni dal ricevimento fattura. Infine 2023 non c’è stato un utilizzo dell’anticipazione di cassa, mentre per quanto riguarda lo stato di realizzazione dei programmi si è raggiunto un buon l’84% degli obbiettivi previsti.

Pa.Ip.