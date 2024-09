Comportamenti sospetti. Le segnalazioni

Un comportamento certamente sospetto. Tra le 23.30 e le 24 in via Diaccio, tra l’incrocio con la Provinciale e lo stadio, diverse persone hanno osservato due persone su uno scooter con lampadina fissata sulla testa, così sembrava, magari stavano indossando quei caschetti che hanno la lucina incorporata. Questi soggetti, secondo le testimonianze, si sono fermati davanti ad alcuni cancelli che delimitano le proprietà delle abitazioni. Successivamente, dopo questa ispezione accurata, quasi dei sopralluoghi, si sono spostati in un parcheggio e sono stati raggiunti da una persona in bicicletta. Cosa volessero fare non si sa. Ma a quell’ora e in quelle circostanze un pizzico di preoccupazione questo tipo di atteggiamento lo provoca. Tutto poi può essere.

La scorsa notte, ad esempio, i residenti di viale Europa a Marlia sono stati svegliati dalla sirena di allarme della Banca Intesa San Paolo. Affacciatisi alle finestre, hanno notato dei furgoni con la gru, posizionati proprio di fronte all’azienda di credito. Hanno subito pensato ad una possibile spaccata, ai veicoli che avrebbero potuto essere utilizzati come arieti. Invece erano i mezzi dei tecnici che stavano cercando di riparare un guasto, dopo l’interruzione dell’erogazione dell’energia elettrica. Le forze dell’ordine raccomandano la massima attenzione da parte di tutti e invitano a rivolgersi alle autorità competenti.

Ma. Ste.