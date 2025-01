Come cambierà il traffico in Piazza Duomo

ORVIETO Come funzionerà la viabilità in Piazza Duomo con la Casa di comunità nell’ex ospedale? La riposta è stata fornita dall’amministrazione comunale in replica al consigliere di minoranza Mauro Caiello. Alla struttura sanitaria si accederà da via Soliana e sarà probabile l’installazione di un varco elettronico, anche perché la telecamera sarà posizionata dopo l’ingresso all’ex ospedale. Il varco sarà orientato in modo tale da evitare gli accessi impropri nell’area pedonale mentre il flusso degli utenti della struttura sarà diverso. Nell’area dell’ex ospedale ci saranno parcheggi dedicati alla nuova struttura e si sta definendo la trattativa con l’Asl per rilevare non solo il parcheggio esterno ma anche la zona del parco delle grotte. Il Borgo non verrà chiuso. Saranno trasferiti ambulatori e uffici amministrativi di via Postierla.