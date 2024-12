Città della Pieve: eventi sugli insetti con il Gruppo ecologista Il Riccio

CITTÀ DELLA PIEVE - Il Gruppo ecologista “Il Riccio“ di Città della Pieve ha dedicato due eventi agli insetti, realizzati con il contributo della Regione Umbria e del Comune della città del Perugino, riscuotendo un bel successo di pubblico.

Un ulteriore evento, “Le Api di Babbo Natale“, ideato dall’amministrazione comunale che si avvale della collaborazione di Apicoltura Giani Thomas, Salute Sicura profumeria Erboristeria, Gruppo Ecologista “Il Riccio“ e Terziere Borgo Dentro, è in programma per sabato 14 dicembre dalle 15.30 all’interno del Mercato coperto di Città della Pieve.

In questa occasione “Il Riccio“ organizzerà un laboratorio per la realizzazione di casette per gli insetti impollinatori e un Info Point di formazione, informazione, curiosità con gli esperti Adria Faraone e Riccardo Testa.