Cinque cavalli uccisi dai fulmini mentre pascolavano sul Tenetra

GUBBIO - Il confinante comune di Cantiano, legatissimo a Gubbio anche per la comune appartenenza alla Diocesi di S. Ubaldo, nel pomeriggio di sabato ha rivissuto attimi di grande apprensione per un violento temporale che ha richiamato alla memoria l’alluvione dello scorso 15 settembre. Una frana ha reso impraticabile per alcune ore la Flaminia nel tratto Cagli-Cantiano con il traffico deviato verso Apecchio; rapido l’intervento dell’Anas per la ripulitura della carreggiata e la riapertura. Purtroppo a rimetterci è stata una mandria di cavalli della celebre "razza del Catria", sorpresa a pascolare allo stato brado sul Tenetra, monte che appartiene all’omonimo massiccio marchigiano. Ben cinque esemplari, 2 fattrici e 3 puledri, sono stati uccisi dai fulmini che hanno scaricato nella zona montuosa del cantianese la loro violenza. Nella giornata di ieri sul posto si sono recate le forze dell’ordine per rendersi conto della situazione e procedere al recupero delle carcasse. L’episodio ha provocato una profonda impressione in tutta la zona e non solo.