Cinema di Spello, i vincitori dell’edizione 2023

Con i verdetti delle cerimonie di venerdì e sabato all’Auditorium San Domenico di Foligno, si è chiuso in bellezza il Festival del Cinema di Spello, per la prima volta con doppia direzione una di Donatella Cocchini, in collaborazione con Francesca Romana Lovelock e della regista Laura Luchetti. La manifestazione si è fatta apprezzare per la sua ricca offerta tra proiezioni, mostre, incontri, con premi e riconoscimenti assegnati ai professionisti del dietro le quinte ma anche a registi e attori. Per la sezione dei film italiani in concorso, la pellicola con il maggior numero di premi è stata “Ti mangio il cuore” di Pippo Mezzapesa (sceneggiatura, fotografia, scenografia e i creatori di suoni). Tre premi a “Il Pataffio” di Francesco Lagi (costumi, musiche e ’acconciatura) e a “Princess” di Roberto De Paolis, per trucco, fonico e montaggio del suono). Miglior film internazionale “Love Life” di Koji Fukada, miglior documentario “C’è un soffio di vita soltanto“ di Daniele Coluccini e Matteo Botrugno, migliori backstage film a “L’Ombra di Caravaggio” di Daniele Santonicola e serie tv a “Il re” di Tiziana Cantarella. Best Short Film” a “Frida” di Alessandra Odic. Ad aggiudicarsi il “Premio all’eccellenza” 2023 è stato il regista Mario Martone (foto) che, intervenendo da remoto, ha elogiato Spello e il Festival che celebra le professioni tecniche. “Premio Carlo Savina” per l’eccellenza alla musica a Roberto Pischiutta in arte Pivio. Premio speciale ad Alessandro Sperduti. "È la prima volta – ha detto Cocchini –, che premiamo attore, per la sua crescita esponenziale a livello professionale".