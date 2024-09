Centro del riuso, vocabolari e libri gratis

PERUGIA - Il caro libri come ogni anno bussa alle porte delle famiglie. Alessandro Petruzzi, presidente della Federconsumatori Perugia, calcola che per ogni figlio si spenderanno mediamente 647 euro per il corredo scolastico (+6,6% rispetto al 2023) e 591,44 euro per i libri (+18% rispetto al 2023). Ma la nota dolente sono soprattutto i testi. Però una scappatoia c’è: si può ricorrere al mercato dell’usato, con risparmio dal 50 al 20%. "Tra le spese da sostenere – fa notare Petruzzi – notevole è soprattutto quella per i vocabolari. Ma c’è una bella notizia: anche quest’anno al centro del riuso “Brodolini “ di Ellera/Corciano si possono trovare volumi a costo zero. Sempre al centro del riuso si possono trovare decine e decine di libri per letture o ricerche che tanti cittadini anziché portare in discarica hanno lasciato su quegli scaffali e che pazienti volontari hanno ripulito, classificato e messo a disposizione. Un modo – conclude Federconsumatori – per venire incontro alle famiglie ma anche per disincentivare la cultura dello spreco e dello scarto (gli orari del Centro lunedì e venerdì 15.30-18,30, martedì 9-12

per informazioni 075 7972595

Whatsapp 331 2347688. Inoltre abbiamo siglato un accordo con la Coop di Ellera per allestire un corner dedicato allo scambio dei libri, di cui possono usufruire i soci della Cooperativa ".

Ma il Centro Brodolini, oltre a svolgere una funzione sociale e attenta alla cultura sostenibile, si occupa anche di beneficenza, raccogliendo fondi da destinare a fini benefici. A proposito, il 14 e il 15 i volontari del Centro saranno a “Fili di Trama“, la manifestazione che si svolge a Panicale. Il ricavato delle vendita dei merletti di seconda mano che sono stati portati al Centro verrà devoluta per aiutare le associazioni del territorio.