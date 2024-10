C’è “Poesia Trasimeno“. Due giorni... in versi

CITTÀ DELLA PIEVE - Credere nell’alto valore della poesia e nella sua forza nel creare emozioni, vincoli e relazioni. Muove da questi presupposti la terza edizione di “Poesia Trasimeno“, il festival nazionale letterario dedicato all’arte poetica, a Città della Pieve presso Palazzo della Corgna (accesso da piazza Gramsci) oggi e domani. Uno speciale weekend in versi che vedrà la partecipazione di tantissimi poeti provenienti da ogni parte d’Italia, pronti per l’occasione a presentare le proprie produzioni e, i più meritevoli, a ricevere gli ambiti premi del concorso letterario “Poesia Trasimeno 24“. Ci sarà, inoltre, uno spazio dedicato alle scuole che verranno premiate da Gabriella Urbani, presidente del Rotary Club Città della Pieve per i componimenti realizzati in classe. La manifestazione proseguirà poi domani a partire dalle 9.30 con il secondo reading poetico e infine nel pomeriggio (dalle 16) per la premiazione del concorso letterario “Poesia Trasimeno 2024“. Per tutti coloro che volessero approfondire i singoli appuntamenti o l’intero programma giova ricordare che l’evento è seguito anche da Rtn Web Radio-Tv (www.rtnradio.it e relative pagine social) e sulla pagina Facebook di Poesia Trasimeno.