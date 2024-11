Cassonetti stracolmi in strada. Esplode la rabbia dei residenti

Raccoglitori stradali per la differenziata stracolmi, scatta la protesta dei residenti di viale Guglielmo Marconi. Non è la prima volta che si verifica questa situazione: cassonetti oltremodo pieni, rifiuti domestici di ogni genere e sacchetti abbandonati a terra; ci sono anche una grande bottiglia in plastica e una pianta secca. È questa la situazione che si è presentata ieri mattina in prossimità della rotatoria di viale Marconi, ma anche gli altri cassonetti stradali che si trovano lungo quella che è una delle principali vie cittadine sono stracolmi ed i residenti in più di un’occasione hanno segnalato la situazione di degrado ed i ritardi nel ritiro anche alla Vus. Un problema simile si era verificato anche per il ponte di Ognissanti in viale Trento e Trieste con gli operatori che avevano tardato a rimuovere un grosso cumulo di sacchetti abbandonati in prossimità del marciapiede in una zona molto popolosa. La problematica si crea spesso proprio vicino ai raccoglitori stradali dove cittadini incivili abbandonano rifiuti indifferenziati di ogni genere, ma soprattutto a cavallo delle festività. Delle mini discariche che per la rimozione prevedono interventi specifici e tempi più lunghi. I cittadini segnalano ritardi nel ritiro che creano anche situazioni antigieniche. La Vus in alcune zone ha eliminato i contenitori stradali della differenziata, sostituiti dalla raccolta porta a porta.