Calcio a 5, nuovo campo agli impianti di Miriano

Nuovo campo di calcio a 5 agli impianti sportivi nella frazione di Miriano. Presenti all’inaugurazione l’amministrazione comunale con il sindaco Lucarelli e parte della giunta, la società sportiva Miriano Calcio e la società Tarkett spa. L’impianto, è stato dotato del manto di modernissima erba sintetica un prodotto innovativo per soddisfare i massimi standard sportivi. L’intervento è stato reso possibile grazie a una donazione della Tarkett spa, impresa d’avanguardia che opera nel settore della produzione del linoleum, attenta alla sostenibilità e all’ambiente, che in più occasioni ha dimostrato di avere un approccio attivo ai bisogni della Comunità Narnese. "Siamo sempre pronti – sottolinea Daniele Guerra amministratore delegato della Tarkett – alla collaborazione con il territorio, promuovendo e sostenendo le attività salutistiche come lo sport, che creano aggregazione, collaborazione e coesione". Continua così il percorso di riqualificazione di centri civici e strutture sportive nel territorio di Narni che con il centro di Miriano giunge a 10 frazioni che hanno visto rinnovati e riqualificati gli spazi e le strutture a disposizione delle popolazioni residenti. Prossimamente sarà la volta delle strutture sportive di Cigliano e La Quercia. "I centri civici sono presidi fondamentali di aggregazione sociale - ha affermato il sindaco Lorenzo Lucarelli – ma anche di mantenimento delle identità comunitarie e la pratica dello sport è una priorità da salvaguardare e incoraggiare per l’importanza che riveste anche in termini di salute".