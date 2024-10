Borghi più belli. Conquistata la bandiera

SCHEGGINO - Scheggino è ufficialmente tra I borghi più belli d’Italia. Grande partecipazione nel teatro comunale per la cerimonia di consegna della bandiera dei Borghi più belli d’Italia al Comune. In Umbria sono già 33 i Municipi selezionati, su 365 selezionati in Italia. Un risultato da tempo atteso per la "perla della Valnerina", che da 8 anni aveva chiesto di entrare a far parte dell’importante rete promozionale. Alla cerimonia hanno preso parte il presidente nazionale dell’associazione I Borghi più belli d’Italia, Fiorello Primi, quello regionale, Alessandro Dimiziani, la madrina umbra dell’associazione, Eleonora Pieroni, e il commissario straordinario alla ricostruzione post sisma, Guido Castelli. Presenti diversi sindaci ed amministratori locali dell’Umbria, tra cui il vicepresidente di Anci Umbria, il presidente del Bim “Nera e Velino“, gli assessori regionali al turismo e quello alle infrastrutture, il presidente del Gal “Valle Umbra e Sibillini“.