Bimbo di tre anni investito da un’auto: frattura alla clavicola

CITTÀ DELLA PIEVE - È fortunatamente fuori pericolo, e se la caverà con qualche settimana di prognosi per una frattura, il bambino investito domenica a Città della Pieve. Un enorme spavento per i genitori del piccolo e per tutta la comunità. Il bambino è arrivato al pronto soccorso del Santa Maria della Misericordia di Perugia a bordo di un’ambulanza proveniente da Città della Pieve accompagnato dalla mamma. Il piccolo di appena tre anni - secondo la ricostruzione delle autorità - è stato investito da un’automobile. Camminava con la madre lungo il bordo della strada e come spesso accade tutto si è giocato in una questione di attimi. Il piccolo sarebbe riuscito a divincolarsi dalla presa materna e sarebbe riuscito a lasciare la mano della donna schizzando via in un baleno dove transitava l’auto. Il conducente non ha potuto evitarlo anche se fortunatamente tutto è avvenuto a velocità ridotta. Il piccolo, residente a Città della Pieve, è arrivato al pronto soccorso di Perugia in codice rosso, se la caverà con una lesione alla clavicola.