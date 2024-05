SPELLO Approvato all’unanimità il bilancio 2023 e confermati i vertici, con il presidente Alessio Cecchetti e il cda uscente. Importante assemblea dei soci per la Bcc di Spello e del Velino, svoltasi nel weekend ad Assisi. Il bilancio d’esercizio 2023, in un contesto di inflazione e incremento dei tassi di interesse, ha chiuso con quattro milioni di utile (+48 per cento rispetto al 2022). La raccolta della banca segna 767 milioni di ero e gli impieghi sono stati 340 milioni. In particolare, la raccolta indiretta, a quota 242 milioni, cresce del 27%. "Tra le 66 banche aderenti al Gruppo Cassa Centrale, Bcc di Spello e del Velino - dicono - si conferma una realtà solida, forte di una storia di oltre 115 anni al servizio di uno sviluppo stabile della comunità capace di presidiare zone del Centro Italia che altrimenti rischierebbero il fenomeno dello desertificazione bancaria". "Non posso che essere soddisfatto di quanto siamo riusciti a fare in questi tre anni – così Cecchetti, confermato all’unanimità per il secondo mandato – grazie all’impegno di tutti siamo riusciti a ripagare al meglio la fiducia di soci e clienti e abbiamo continuato ad essere vicini al territorio, sostenendo imprese e famiglie. Siamo orgogliosamente una banca locale, ma che guarda al futuro senza paura". Nel confermato cda anche Gloria Fratini, Giorgio Buini, Gianluca Tribolati, Andrea Tattini, Fabrizio Pacifici, Emilio Garofani, Pasquale Gregori, Maria Zappelli Cardarelli, Gaia Magrelli e Emanuele Giannangeli.