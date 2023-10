Baracconi senza barriere "Un giro di giostra per i più fragili. Che bello vederli sorridere"

Secondo tradizione ormai consolidata, anche quest’anno i giostrai hanno riservato due giornate con ingresso gratuito alle attrazioni per i bambini e i ragazzi disabili. Un gesto dall’alto valore sociale per donare qualche ora di puro divertimento agli ospiti delle numerose associazioni che si occupano del loro sostegno e della loro cura.

La prima giornata dedicata all’iniziativa è andata in scena ieri alla presenza dell’assessore allo sport e commercio Clara Pastorelli e di alcuni componenti della commissione organizzativa del luna park.

Presenti circa 200 tra ragazzi ed operatori di 10 associazioni: Centro Polis Spazio Todi, Centro diurno San Giuseppe, Centro diurno Bucaneve (Asad), Fondazione Aurap, Sad Minori centro diurno Cecconi, La Semente Angsa Umbria, Centro diurno Laboratorio San Costanzo, Villa Nazarena, Casa Sereni, Capodarco Perugia.

"E’ stata una grande emozione, una mattinata di festa e divertimento per ognuno dei partecipanti – sottolinea Pastorelli – Poter donare un sorriso a tutti questi ragazzi e queste ragazze non ha prezzo e ci riempie di orgoglio e gioia. Per questo vorrei ringraziare, sentitamente, tutte le associazioni che hanno deciso di accogliere l’invito partecipando a questo momento di socialità ed aggregazione, nonché i giostrai che, come ogni anno, hanno scelto di dedicare alcune giornate per donare un sorriso ai più fragili, confermandosi a tutti gli effetti cittadini onorari di Perugia. Il grazie più grande e sincero va però ai ragazzi e ragazze che ci hanno riempito il cuore". La seconda giornata dedicata ai disabili è l’8 novembre.