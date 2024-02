Bando “bis“ per il nuovo Palatenda. Da Centro vaccini a scuola di padel

Il Comune ci riprova e riapre il bando per il project financing del Palatenda di via Laureti. Da centro vaccinale a centro sportivo specializzato nel padel e non solo. È questo in sintesi il progetto presentato dalla PalaSport Spoleto, che prevede un investimento di circa 600mila euro per riqualificare quell’impianto utilizzato dall’ente pubblico a fini sportivi con il contagocce, a causa di vari problemi strutturali, ma utilissimo alla città nel periodo della pandemia perché adibito, con l’accordo della Usl, a centro vaccinale. Terminata l’emergenza la tensostruttura è torna al Comune che ha accolto la proposta della PalaSport Spoleto riconoscendone l’interesse pubblico e pubblicando di conseguenza il bando per affidare il progetto di riqualificazione. I lavori in sintesi prevedono la riqualificazione strutturale, la sostituzione del telo ed il recupero ed ampliamento degli spogliatoi. All’interno saranno allestiti quattro campi da padel e verranno realizzate anche due palestre da mettere a disposizione del comune e delle scuole. Previsto anche un punto ristoro, ma soprattutto l’assunzione di otto persone. L’obiettivo è quello di realizzare un centro padel di alta qualità con tanto di supporto della Fitp. L’impianto sportivo è stato anche certificato dal Coni. Ebbene al primo bando aveva partecipato solo il proponete del project financing, ma a causa della mancanza di un documento sui trenta richiesti, l’affidamento pluriennale non è andato in porto. Ora pero il Comune ad inizio febbraio ha riaperto la procedura pubblica e la PalaSport Spolet sta predisponendo la documentazione per partecipare alla nuova procedura e che dovrà essere consegnata entro l’11 marzo.