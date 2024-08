Assisi prepara le celebrazioni. Vigili del fuoco al lavoro per controllare la basilica

Feste di Santa Chiara, domani, e di San Rufino, lunedì, alle porte, tempo anche di controlli. I vigili del fuoco del distaccamento di Assisi insieme a quelli di Perugia hanno verificato le condizioni degli archi rampanti della Basilica dedicata alla fondatrice delle Clarisse e patrona della televisione. Con l’ausilio di una piattaforma di sollevamento, i pompieri hanno raggiunto la parte più alta degli ‘archi’ per verificare le condizioni della muratura e della copertura in coppi, anche in considerazione del fatto che vi si era insinuata della vegetazione spontanea che ne aveva provocato il sollevamento; un controllo che ha consentito di individuare e risolvere situazioni potenzialmente pericolose. In un’area oltremodo frequentata e che, richiameranno, numerosi fedeli in occasione delle celebrazioni di domani- Quest’anno sarà il segretario di Stato della Santa Sede, cardinale Pietro Parolin, a presiedere la concelebrazione solenne delle 11 nella Basilica dedicata alla Santa. Oggi sono previsti alle 17.30 i primi vespri e a seguire la santa messa della solennità presieduta dal vescovo Domenico Sorrentino. Alle 21, nel Santuario di San Damiano, la veglia di preghiera nel transito di Santa Chiara sarà presieduta da fra Massimo Travascio, custode della Porziuncola. Domani, sempre, nella a Santa Chiara, sono previste diverse celebrazioni al mattino. Nel pomeriggio, alle 17,30, i secondi vespri e la santa messa del transito di Santa Chiara saranno celebrati da padre Francesco Piloni, ministro provinciale dei frati minori di Umbria e Sardegna. Per la solennità di San Rufino le celebrazioni in cattedrale inizieranno domani alle 21 con la veglia di preghiera, la processione e la benedizione della città. Poi il giorno successivo le solenni celebrazioni.

Maurizio Baglioni