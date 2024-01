Assisi, l’assalto del crimine. Ladri svaligiano una casa mentre i proprietari dormono

Ancora un furto in abitazione, alle porte della città e con i proprietari che dormono all’interno. I ladri si sono impossessati di gioielli, ma anche di abiti e borse di valore prima di darsi alla fuga. Ai proprietari, al risveglio non è restato altro che fare la conta di quanto portato via e di presentare denuncia ai Carabinieri. Il colpo fra le 4.30 e le 5 dell’altra mattina, con i soliti ignoti che hanno preso di mira l’appartamento al pianterreno non abitato di una palazzina dove, al piano superiore vivono i proprietari. Secondo una prima ricostruzione i ladri sarebbero entrati scavalcando una recinzione in una zona defilata della casa che sorge lungo uno dei principali accessi ad Assisi. Con un piede di porco hanno scardinato una persiana e sono entrati all’interno dell’appartamento dove hanno messo tutto a soqquadro, dai cassetti agli armadi. A quanto emerso si sono impossessati di alcuni gioielli, ma anche di abiti e di borse firmate, per poi darsi alla fuga, evitando di salire al piano superiore dove erano presenti i componenti della famiglia che praticamente non hanno sentito nulla. Al mattino i proprietari hanno notato che era stata forzata la persiana che si affaccia su un giardinetto e si sono insospettiti. Quando sono scesi hanno trovato un disastro, tutto sottosopra. Dalla conta è emerso che mancavano preziosi, abiti e accessori mentre non era stata portata via l’argenteria. A quel punto non è restato che procedere alla denuncia ai Carabinieri della Stazione di Assisi. Il colpo è stato messo a segno, peraltro, in una zona transitata e dove sono presenti telecamere di videosorveglianza sia pubbliche che di attività presenti nella zona. Per un fenomeno, quello dei furti in abitazione, che ad Assisi fa paura. Maurizio Baglioni