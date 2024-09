Assisi celebra il legame con Andrea Camilleri

Il forte legame fra Assisi e Andrea Camilleri sarà al centro dell’evento di sabato dalle ore 18, alla Cittadella Laudato Sì della Pro Civitate Christiana: in programma letture, riflessioni e ricordi, con la partecipazione di alcuni testimoni come Elena Cotta, Ugo Pagliai, Mariano Rigillo a ricordo di una delle figure italiane più importanti nel panorama della letteratura e del teatro italiano. La presenza dell’autore nella Città cerafica è stata fondamentale per la sua attività di scrittore teatrale e regista; presso la Pro Civitate Christiana lavorò al fianco di Orazio Costa come aiuto regista, intessendo rapporti professionali e di amicizia con personalità del mondo culturale dell’epoca e con dei giovanissimi attori destinati a diventare famosi come Enrico Maria Salerno, Mariano Rigillo, Ugo Pagliai, Turi Ferro, Roberto Herlitzka ed Elena Cotta.

"Attraverso questa iniziativa l’amministrazione comunale – spiega l’assessore comunale Paolo Mirti - ha voluto accendere i riflettori su una pagina bella e poco nota della storia recente di Assisi: le regie teatrali che Andrea Camilleri, una delle figure più importanti della cultura italiana del Novecento, ha curato per la Pro Civitate tra la fine degli anni ‘50 e l’inizio degli anni ‘60. Un’iniziativa - "Camilleri in Assisi", alla vigilia del centenario dalla nascita - impreziosita dalla presenza dell’editore Antonio Sellerio, del critico letterario professor Salvatore Silvano Nigro e dalla partecipazione di alcuni tra i più importanti attori teatrali italiani come Elena Cotta, Ugo Pagliai, Mariano Rigillo, Anna Teresa Rossini".

"Un’esperienza preziosa e poco nota che testimonia la vitalità della Pro Civitate Christiana e la storica capacità di Assisi di essere al centro di riflessioni e proposte artistiche di grande qualità – aggiunge il sindaco Stefania Proietti -. Proprio la straordinaria figura di Andrea Camilleri sarà il collegamento ideale tra la Città Serafica e la Regione Sicilia, quest’anno protagonista delle celebrazioni per la Festa di San Francesco".