Arriva qui il Giro d’Italia femminile. Quinta tappa e nuova “vetrina“

Dopo la partenza della crono nel Giro d’Italia maschile, Foligno si prepara a un’altra immersione negli eventi ciclistici di altissimo livello. La città sarà infatti arrivo, per la prima volta, del Giro d’Italia femminile, la quinta tappa che partirà da Frontone, comune in provincia di Pesaro e Urbino, per arrivare a Foligno. L’appuntamento è l’11 luglio. La tappa sarà di 111 chilometri, con un dislivello di 700 metri. L’arrivo è previsto in viale Mezzetti, di fronte al Centro di selezione e reclutamento nazionale dell’Esercito, in prossimità della ‘panchina rossa’ contro la violenza sulle donne. Una tappa per velociste, dunque. A spiegare i dettagli della nuova full immersion ciclistica è Domenico Metelli, imprenditore e grande appassionato di ciclismo, che da anni tiene le fila dei contatti tra la città e Rcs. "In sede di trattativa per la Crono - spiega - siamo riusciti a portare a casa, per Foligno, un altro importantissimo risultato come l’arrivo del Giro d’Italia femminile che, oltre al valore indiscusso delle atlete che non hanno niente da invidiare ai colleghi, esprime anche valori particolari. La nostra azione, come città, grazie in primis alla determinazione del sindaco Stefano Zuccarini e dell’assessore Decio Barili, ma anche con la collaborazione del Centro di selezione e del suo comandante, è stata pragmatica con la consapevolezza di quanto importante potesse essere il risultato per Foligno. Si preannuncia dunque un altro importante luglio, con una grande visibilità per la città". Metelli non esclude progetti futuri, come un ritorno della ‘Tirreno Adriatico’ che possa toccare Colfiorito.

Alessandro Orfei