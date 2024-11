Arrestato il pregiudicato seriale. Prima la rapina in una casa. Poi col manganello al fast food

È finito in carcere l’egiziano di 25 anni che, alcuni giorni fa, in preda ai fumi dell’alcol, si era recato in un fast food di Santa Maria degli Angeli dove, utilizzando un manganello telescopico, aveva minacciato i numerosi passanti. Una situazione delicata che aveva reso necessario l’intervento della Polizia supportata da una pattuglia dei Carabinieri e anche del 118. Ora le forze dell’ordine hanno dato esecuzione a una ordinanza di applicazione di misura cautelare in carcere emessa dal Gip del Tribunale di Perugia. Un provvedimento che tiene conto di una serie di comportamenti gravi da parte dall’uomo, residente in Assisi. Alla fine dello scorso mese aveva rapinato la casa di due extracomunitari utilizzando un coltello, con relativo arresto da parte dei Carabinieri della Stazione di Santa Maria degli Angeli. Dopo la scarcerazione aveva avuto il divieto di dimora in Assisi con obbligo di presentazione quotidiana al Comando Stazione Carabinieri di Bastia Umbra: misure non rispettate. Anzi, nel territorio comunale di Assisi si era reso protagonista di litigi verbali e fisici con dei magrebini nella frazione di Santa Maria degli Angeli. In ben tre occasioni i Carabinieri dell’Aliquota Radiomobile di Assisi erano intervenuti per problemi causati dal comportamento minaccioso dell’uomo, il quale aveva avuto con dei connazionali accesi litigi tanto da arrivare a minacciarne un altro nella propria abitazione. Alla luce della gravità dei fatti accaduti,il Commissariato di Assisi e i Carabinieri hanno inoltrato alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Perugia e al Gip che aveva emesso il precedente provvedimento, due distinte informative di reato nei confronti dell’uomo evidenziando che la sua permanenza in città era diventata pericolosa.

Maurizio Baglioni