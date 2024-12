Aree interne, quali risultati?. Questionario per i cittadini

GUBBIO - La consultazione dei cittadini è una delle armi più efficaci per quanto riguarda le amministrazioni comunali e quelle dell’Area interna Nord-Est Umbria cercano di sfruttarla. Nasce così un questionario per la valutazione dei risultati della Strategia 2014-2020 e per raccogliere spunti e suggerimenti sul passaggio alla nuova programmazione 2021-2027 della Strategia dell’Area interna Nord-Est Umbria: è online da ieri ed è rivolto a tutti i cittadini residenti nei Comuni di Gubbio, Gualdo Tadino, Fossato di Vico, Sigillo, Nocera Umbra, Costacciaro, Montone, Pietralunga, Valfabbrica, Scheggia e Pascelupo, i cui amministratori e tecnici si sono confrontati martedì scorso a Palazzo Pretorio a Gubbio, mettendo sul tavolo proposte e prospettive per la strategia che verrà. Il questionario, che tutti i cittadini sono chiamati a compilare, resterà online fino al 28 dicembre, ed è possibile accedervi tramite il sito istituzionale del Comune di Gubbio. Nella pagina è possibile anche trovare un video con alcuni interventi che sono stati realizzati in ogni comune e, in allegato da poter scaricare, la ripartizione delle risorse, la nuova programmazione 2021-2027, con l’indicazione delle tematiche di intervento ripartite in quota.