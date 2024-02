Allo Zoo di Simona c’è “Vuoi essere il mio Valentino?“

Un anno dopo dalla riapertura dopo 100 anni del basamento dell’antico Palazzo dei Priori di Terni, in Via della Biblioteca 4, grazie al mecenatismo della famiglia Cobbe, riapre la Torre del 1200, con la mostra de Lo Zoo di Simona “Vuoi essere il mio Valentino?“ (nella foto).

Con insert artistici di CalzuoliLab e Sergio Valeri, si alternano e si fanno compagnia quadri, sculture, quadrotti, installazioni in cartapesta, bassorilievi, shopping bag, cartoline, musica ambientale, parole, scritti e pensieri e qualche biscottino cuoroso. La mostra si è aperta sabato 3 febbraio e torna da questo venerdì fino a mercoledì 14 febbraio, dalle 17 alle 20, per festeggiare San Valentino nel migliore dei modi. Per tutti gli altri giorni ed orari, su prenotazione al 3666797415. “Lo Zoo di Simona” è un brand di Simona Angeletti che, per professione, realizza a mano degli oggetti di uso comune partendo da un’idea e declinandola, poi, in un quadro. Il suo obiettivo è di avvicinare tutti all’arte contemporanea e al neo-pop,