Agenda urbana. Gruppo tecnico del Comune

FOLIGNO - Il Comune di Foligno si prepara a lavorare sui progetti di Agenda urbana. È stato così costituito un gruppo tecnico di lavoro ‘interarea’, per coordinare i singoli interventi settoriali individuati, lo svolgimento delle attività tecniche e gestionali relative alle funzioni di Autorità urbana previste e per l’attuazione delle previsioni degli strumenti comunitari. Il coordinamento del gruppo è attribuito alla dirigente dell’area Cultura, turismo e sport, Francesca Rossi. Tale organo sarà composto dai dirigenti dell’Ent, in relazione alle specifiche competenze, con il supporto del Servizio progetti europei e cooperazione. I membri individuati hanno il mandato di partecipare agli incontri tematici convocati dalla Regione, di formulare proposte progettuali, di collaborare e interagire con i consulenti incaricati a svolgere attività di supporto specialistico necessarie all’elaborazione del Programma di sviluppo urbano sostenibile (Psus) 2021-2027.