Affidati i lavori della scuola per l'infanzia a Orvieto: nuovi interventi

Affidati i lavori per la nuova scuola dell’infanzia di Sferracavallo e aggiudicato l’appalto integrato per il Centro per le politiche sociali e della famiglia di Orvieto scalo, entrambi finanziati con fondi Pnrr. Due strutture importanti che saranno presto consegnate alla comunità.

Al termine della procedura negoziata esperita dalla Provincia, centrale di committenza per conto del Comune di Orvieto, è stata affidata alla Ma.Co.Ri srl di Roma la demolizione e la ricostruzione della scuola per l’Infanzia “Collodi“ di Sferracavallo per un importo di 1.553.011,77 euro secondo il progetto definitivo approvato a luglio dalla Giunta comunale.

Sarà invece un raggruppamento temporaneo di imprese costituito dalla Costruzioni Ingg Penzi di Maddaloni, Bitec Elettrosistemi di Terni ed Eutecne di Perugia ad occuparsi della realizzazione del Centro per le politiche sociali e della famiglia di Orvieto scalo che sorgerà al posto della ex scuola media del quartiere. L’appalto integrato, aggiudicato dalla centrale di committente del Cev per conto del Comune di Orvieto, comprende la progettazione definitiva, esecutiva e la realizzazione dei lavori per complessivi 3.979.992,87 euro. Precedentemente, per lo stesso intervento, sono stati affidati alla Sidoti Engineering di Albano Laziale i servizi di ingegneria, architettura, direzione lavori e coordinamento della sicurezza.