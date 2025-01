Addio a Ines Stornelli, figlia di Ulderico, uno dei martiri di Camorena

L’amministrazione comunale di Orvieto esprime il proprio sentito cordoglio per la scomparsa di Ines Stornelli, figlia di Ulderico Stornelli, uno dei sette martiri vittime dell’eccidio nazifascista di Camorena, che risale al 29 marzo del 1944. "Una grave perdita per l’intera comunità orvietana – commenta la sindaca Roberta Tardani (nella foto) – che in lei ha sempre trovato una custode non solo della memoria storica ma anche dei valori di libertà e giustizia. Ines ha dedicato la sua vita a mantenere vivo il ricordo del sacrificio di suo padre e degli altri nostri concittadini, affinché il loro martirio non fosse dimenticato e potesse essere monito per le generazioni future".

"La sua presenza alle commemorazioni, le sue parole, e il suo impegno civile sono stati un esempio per tutti noi. Ci stringiamo con affetto ai suoi cari, esprimendo loro le più sentite condoglianze da parte dell’amministrazione comunale e di tutta la città di Orvieto", conclude Roberta Tardani.