Acf Foligno, tre punti d’oro. Primo squillo in trasferta

FLAMINIA

1

ACF FOLIGNO

3

FLAMINIA: De Fazio, Falli, Mariani, Paramatti (6’ pt Massaccesi), A. Benedetti (28’ st Rossi), Borgo, Sirbu, Casoli, Ciganda (11’ st Mattei), Malaccari, Alagia (45’ pt Igini). A disp.: Faralli, Mazzon, Bonifazi, Generali, Celentano. All.: Nofri Onofri.

ACF FOLIGNO: Tognetti, Santarelli, L. Benedetti (7’ st D’Urso), Ceccuzzi, Nuti (14’ st Settimi), Schiaroli, Panaioli (7’ st Mancini), Tomassini, Khribech (14’ st Pupo Posada), Calderini (28’ st Di Cato). A disp.: Lori, Cesaretti, Sedran, Zmejkoski. All.: Manni.

Arbitro: Pascali di Pistoia.

Marcatori: 37’ pt A. Benedetti, 14’ st Tomassini, 20’ st Calderini, 37’ st D’Urso.

Note: al 39’ pt espulso Falli per somma di ammonizioni. Ammoniti: Mariani, Falli, Benedetti, Casoli, Schiaroli, Ceccuzzi.

CIVITA CASTELLANA - Primo squillo dell’Acf Foligno lontano dal Blasone. A confezionare il blitz, in rimonta (dopo il momentaneo vantaggio del Flaminia firmato da A. Benedetti ), i gol del trio delle meraviglie dell’Acf: Tomassini, Calderini e D’Urso. Un colpaccio in terra laziale al cospetto dell’undici di Nofri Onofri che aspettava gli uomini di Alessandro Manni per conquistare il primo successo stagionale. Desiderio, quello accarezzato alla vigilia dal tecnico perugino, che è rimasto tale perché l’Acf Foligno, al di là dell’ingenuità commessa in occasione del vantaggio del Flaminia, di fatto è stata sempre padrona del campo, in virtù di una prestazione perfetta, quella che si aspettava il ‘diesse’ Filippo Petterini. "In realtà ieri – ha commentato nel dopogara – l’Acf ha disputato una delle più belle partite di questo primo scorcio di stagione ed è stata premiata con un successo che non lascia spazio a nessuna recriminazione da parte del Flaminia. Dopo il gol di Benedetti, nel secondo tempo, in campo c’è stata solo l’Acf che, trovato il pareggio al 14’ con Tomassini, ha continuato a spingere e al 20’ è arrivato il vantaggio siglato da Calderini (in grande spolvero). Nei minuti finali D’Urso ha firmato il terzo gol.

Carlo Luccioni