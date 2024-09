"Abbonamenti scolastici, le risposte imbarazzanti di Melasecche"

"Sono imbarazzata per le dichiarazioni dell’assessore Enrico Melasecche sugli abbonamenti per gli studenti. È il terzo anno che fornisce la stessa risposta. Si dice sempre che molti non pagano abbonamenti e biglietti, senza quantificare nel dettaglio. Non è poi chiaro se nelle altre regioni questi fenomeni siano assenti e meno presenti". E’ quanto ha affermato in Consiglio regionale, ieri, Simona Meloni, capogruppo del Pd, che ha presentato un’interrogazione per avere spiegazioni circa il pagamento degli abbonamenti del trasporto pubblico locale e la possibilità di rateizzazione per gli studenti e gestione degli orari scolastici degli autobus. Temi che La Nazione ha fatto propri da tempo. Così Melasecche ha ripetuto che "negli anni Busitalia ha riscontrato il mancato pagamento delle rate" e che "le tariffe sono ferme dal 2013" (ma restano le più care d’Italia). Servirebbero fondi ingenti per estendere queste agevolazioni a tutti gli studenti". Volere è potere...