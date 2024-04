A Magione corre Sottili. Il centrodestra ha scelto

È Giacomo Sottili, 23 anni, leghista, il candidato a sindaco scelto dalla coalizione di centrodestra per Magione. Sottili sfiderà Massimo Lagetti (candidato del centrosinistra) alle prossime elezioni amministrative dell’8 e del 9 giugno, guidando la lista ‘Progetto Magione’. La coalizione, formata da Lega, Forza Italia, Fratelli d’Italia e civici, si presenta compatta "come valida alternativa alla sinistra – è scritto nella nota di presentazione – con l’obiettivo di garantire un cambiamento attraverso un progetto serio per il paese. Sono estremamente motivato ed entusiasta di intraprendere questo percorso che simbolicamente voglio far partire da piazza Fratellanza, ovvero la piazza dove sono cresciuto – afferma Giacomo Sottili – Amo questo paese e ciò che rappresenta per me e per tanti miei concittadini, voglio impegnarmi al massimo per tutelarlo e farlo crescere. Insieme alla coalizione stiamo elaborando un programma elettorale concreto, che guarda ai problemi reali del territorio, che vuole essere propositivo per il bene della nostra comunità. Daremo spazio a donne e uomini di settore e della società civile, portando avanti le idee di tanti giovani, affrontando temi che stanno a cuore a tutti i cittadini. A breve presenteremo i nostri candidati e il programma unitario, con un’idea di futuro chiara e alternativa per Magione". A Magione il sindaco uscente del Pd Giacomo Chiodini ha scelto di non ricandidarsi nonostante l’opzione possibile del terzo mandato, alle ultime comunali la sua lista "Magione Viva" portò a casa 5.356 preferenze conquistando il 69,1%, contro i 2.400 voti della lista di centrodestra "Tutti per Magione" guidata da Michele Carrozza. Ora sono attesi i nomi dei candidati nelle liste.