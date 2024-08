In auto con 16 chili di cocaina. Spacciatore arrestato a Perugia

Perugia, 8 agosto 2024 - Ancora fiumi di droga che vanno a rifornire gli ambienti e i salotti vip di Perugia. La Polizia di Stato ha infatti intercettato un traffico di cocaina davvero notevole: 16 chili di polvere bianca trovati nell'auto di un pusher albanese. Nello specifico, mentre erano impegnati in un servizio di osservazione, i poliziotti della Mobile hanno notato un veicolo sospetto. Il conducente, infatti, alternava la velocità del veicolo non tenendo un andamento costante. Per questo motivo i poliziotti hanno deciso di procedere a un controllo più approfondito intimando all'uomo di fermarsi. Al momento del controllo lo spacciatore è apparso nervoso, preoccupato e non a proprio agio cercando di giustificare la sua condotta con motivazioni poco credibili. Così i poliziotti hanno deciso di perquisire lui e la sua auto.

Durante il controllo è sbucato un doppiofondo ricavato sotto il pianale del portabagagli. All'interno del vano sono stati trovati e sequestrati 15 “panetti” contenenti una sostanza polverosa bianca. Dagli accertamenti tecnici del personale del Gabinetto provinciale della Polizia Scientifica, è risultato essere stupefacente tipo cocaina, dal peso di oltre 16 chilogrammi. Accompagnato in Questura per le attività di rito, il 29enne, incensurato, è stato arrestato per il reato di detenzione di stupefacente ai fini di spaccio.