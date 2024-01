Vetraria Valdarnese, il futuro c’è: "Torna la produzione entro il 2024"

L’Industria Vetraria Valdarnese, storica realtà di San Giovanni Valdarno (Arezzo), presenta il suo nuovo corso a Home, una delle principali fiere dedicate al mondo dell’abitare e all’home décor, in corso a Milano. Ieri l’inaugurazione dello stand, alla presenza dell’imprenditore Diego Toscani, presidente di Tradizioni Associate Srl, che ha preso in affitto il ramo d’azienda (con impegno di acquisto), ma anche di una delegazione di dipendenti e di Valerio Fabiani, consigliere del presidente della Regione, Eugenio Giani, per lavoro e crisi aziendali.

"Abbiamo provveduto a riassumere 26 dipendenti della precedente struttura – spiega Toscani - più 4 figure aggiuntive. Dal punto di vista organizzativo, abbiamo già investito più di un milione di euro in riqualificazione dell’offerta, comunicazione, cataloghi, maggior assortimento di prodotti, nuove linee e presenza sui social network per riaffermare il fascino e il valore del brand. Stiamo ora pianificando gli investimenti produttivi che si stanno mostrando più impegnativi del previsto, ma che intendiamo potare avanti".

Al momento la produzione di Ivv è esternalizzata, ma si punta a riportarla all’interno nel corso del 2024. "Abbiamo attivato varie collaborazioni sul territorio toscano e nazionale per supportare gli stock di magazzino – continua Toscani – proprio perché la domanda è importante. In 6/8 mesi intendiamo tornare a produrre all’interno, dove già abbiamo confezionamento, controllo qualità e magazzino. Il primo obiettivo è garantire a tutti i collaboratori assunti un rientro rapido nelle loro funzioni originarie per poi procedere nel 2025 a nuove assunzioni. Nei prossimi mesi, 14 dipendenti, in accordo con la Regione Toscana, parteciperanno a un percorso di formazione per incrementare le proprie competenze, permettendo a noi di usare questo tempo per una ristrutturazione e un ammodernamento della produzione".

"Oggi è un’emozione essere qui alla fiera internazionale di Milano con Ivv, con la nuova proprietà e una delegazione dei lavoratori – ha detto Fabiani– . Voglio ringraziare Diego Toscani che ha capito subito il valore di questa azienda, ma anche le lavoratrici e i lavoratori per averci creduto anche quando non lo faceva più nessuno: loro ci hanno dato la forza per superare la crisi e agganciare una nuova speranza".

L’Ivv è una delle principali e pochissime vetrerie che ancora producono in Italia. Fondata nel 1952, come cooperativa di lavoratori, è cresciuta velocemente, unendo tradizione artigiana e ricerca su materia, design e innovazione. Poi la recente crisi, potenziata dal caro-energia.

La Ivv è così finita in liquidazione coatta amministrativa e a giugno è arrivato un commissario liquidatore. Poi l’intervento della Regione, con gli ammortizzatori sociali e l’individuazione di nuovi acquirenti. Dal 1° dicembre 2023, la holding di partecipazione Tradizioni Associate, che già gestisce i marchi Berti e Consigli e che fa capo appunto a Diego Toscani, ha portato a termine l’affitto del ramo d’azienda, con l’impegno di procedere all’acquisto.