Arezzo, 10 giugno 2023 – Ventotto medaglie per la Chimera Nuoto nelle finali regionali Propaganda. La stagione del settore preagonistico è giunta all’epilogo con una doppia manifestazione in programma tra Firenze e Fucecchio che ha fornito l’opportunità di vivere una positiva esperienza di confronto e di crescita con coetanei di altre società da tutta la Toscana. Il bilancio della Chimera Nuoto è particolarmente positivo in virtù di un totale di dodici ori, dieci argenti e sei bronzi che confermano la bontà della preparazione condotta al Palazzetto del Nuoto di Arezzo dallo staff tecnico con Adriano Pacifici e Francesco Salvini con gli atleti e le atlete della categoria intermedia tra la scuola nuoto e il vero agonismo che, solo nell’ultima stagione, ha riunito circa sessanta tesserati di diverse età: dai più grandi del 2004 ai più piccoli del 2016.

La finale regionale delle categorie dagli Allievi ai Senior si è svolta a Fucecchio e ha registrato la presenza di una nutrita squadra aretina che si è misurata con buoni risultati tra le varie specialità. Due titoli toscani a testa sono stati conquistati nella categoria Unica da Andrea Errico del 2006 nei 50 e nei 100 dorso, da Silvia Fonnesu del 2005 nei 50 stile libero e nei 50 farfalla, da Marco Morlando del 2008 nei 50 e nei 100 stile libero, e da Loris Rubechini del 2005 nei 50 dorso e nei 50 farfalla, poi la soddisfazione dell’oro è stata vissuta anche da Chiara Farsetti del 2006 (prima nei 100 stile libero e seconda nei 100 rana), da Edoardo Mordenti del 2004 (primo nei 50 stile libero e secondo nei 50 farfalla) e da Vittoria Pieroni del 2006 (prima nei 100 farfalla). Il prospetto dei medagliati è stato arricchito da Leonardo Betti del 2009 (argento nei 50 dorso e bronzo nei 50 stile libero), da Elisa Caporali del 2006 (bronzo nei 50 e nei 100 rana), da Francesco Fantacchiotti del 2006 (argento nei 100 stile libero e nei 50 farfalla), da Giorgia Macori del 2007 (argento nei 50 dorso), da Saverio Pancini del 2007 (argento nei 50 dorso), da Francesco Romolini del 2007 (argento nei 100 rana), da Stefano Tassini del 2008 (argento nei 100 rana) e da Valeria Monaldi del 2010 (argento tra le Ragazze nei 50 dorso). Soddisfazioni, infine, sono arrivate nelle staffette con l’oro nella 4x50 misti Seniores (con Mordenti, Morlando, Romolini e Rubechini), l’argento nella 4x50 misti Cadetti (con Errico, Fantacchiotti, Pancini e Francesco Eloy Ruffini), il bronzo nella 4x50 misti Cadette (con Caporali, Monaldi, Alice Bindi e Lucrezia Bivignani,) e il bronzo nella 4x50 misti Juniores (con Betti, Tassini, Tommaso Bianchini e Marco Puglisi).

Le giovani promesse del Propaganda della categoria Esordienti e Giovanissimi hanno invece gareggiato a Firenze dove hanno vissuto le emozioni delle prime gare regionali con tanti buoni piazzamenti tra cui spiccano quelli di Niccolò Ermini del 2015 (quinto nei 50 dorso e ottavo nei 50 rana), di Noemi Cappanni del 2015 (nona nei 50 dorso), di Giacomo Ghiandai del 2016 (nono nei 25 dorso), di Alice Flora Cetoloni del 2014 (decima nei 50 dorso) e della staffetta 4x25 stile libero (ottava con Ghiandai, Michele Alfini, Viola Cincinelli e Ginevra Pilastri). «Il settore Propaganda archivia una stagione positiva in termini di numeri e di risultati - spiega Marco Magara, presidente e direttore sportivo della Chimera Nuoto, - a testimonianza di come la programmazione impostata dalla società e il lavoro svolto dai tecnici stiano portando i loro frutti nel far crescere le future leve del nuoto aretino».