Arezzo, 19 agosto 2024 – Una nuova stagione in pista per l’Alga Atletica Arezzo. Le attività della società cittadina riprenderanno da lunedì 26 agosto per tutte le categorie dagli Esordienti agli Allievi e saranno ospitate dallo stadio di atletica leggera “Tenti” dove verranno proposti allenamenti nelle varie specialità di velocità, salti e lanci. I corsi per i più piccoli dei Pulcini, nati nel biennio 2020-2021, partiranno invece da lunedì 16 settembre e si svolgeranno in una dimensione ludico-motoria tra giochi, esercizi e percorsi finalizzati a favorire una crescita armoniosa e uno sviluppo delle diverse abilità fisiche, della flessibilità, dell’equilibrio, della coordinazione, della velocità e della reattività. Ogni nuovo allievo potrà vivere una settimana di prova gratuita per conoscere la disciplina, per muovere i primi passi in pista e per gettare le basi per un’attività sportiva che accompagnerà verso un futuro ingresso nel settore agonistico per rappresentare l’atletica aretina nei diversi campionati regionali e nazionali.

L’avvio della stagione dell’Alga Atletica Arezzo è anticipato, come consuetudine, dall’ufficializzazione degli staff tecnici a partire dalle categorie dei Pulcini e degli Esordienti che saranno coordinate da Elisa Boncompagni e che potranno contare anche sulla novità di Elena Verdelli e sulle conferme di Arianna Mirelli e Chiara Rosati. Il gruppo sportivo dei Ragazzi del biennio 2012-2013 è stato affidato a Gloria Sadocchi e a Chiara Salvagnoni, mentre i Cadetti nati nel 2010 e nel 2011 saranno seguiti da Elisa Rondoni e da Marco Rosadini con il supporto di Walter Ratano e di Chiara Salvagnoni. A guidare gli allenamenti degli Allievi 2008-2009, infine, sarà nuovamente Fabrizia Malatesti. L’Alga Atletica Arezzo farà inoltre affidamento sull’esperienza dei tecnici specialisti delle singole discipline per una preparazione mirata a seconda delle caratteristiche di ogni atleta: gli ostacoli e la velocità saranno seguiti da Roberto Coleschi e Gloria Sadocchi, i salti da Paolo Tenti, Marcello Sadocchi e Walter Ratano, e i lanci da Christian Aquilano. L’unico requisito richiesto per la pratica dell’atletica leggera è il possesso del certificato di idoneità ludico-motoria (per i Pulcini) e del certificato di idoneità sportiva non agonistica (per i nati dal 2019); per informazioni e iscrizioni è possibile rivolgersi alla segreteria dell’Alga Atletica Arezzo al 320/63.14.566. «L’intera attività della nostra società - ricorda il presidente Stefano Arniani, - ruota intorno al settore giovanile a cui dedichiamo ogni sforzo per proporre un insegnamento di qualità a tutti i livelli, facendo affidamento su uno staff tecnico capace di accompagnare dai primi passi in pista fino alla partecipazione alle gare nazionali o internazionali. L’atletica è definita la “regina di tutti gli sport” per la ricchezza e la completezza che permettono, a tutti, di trovare la disciplina più adatta alle singole caratteristiche e ai singoli interessi, con un’attività su misura già a partire dai tre anni di età».