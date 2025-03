Un premio alla carriera per Anna Visibelli e Chiara Salvagnoni

Arezzo, 15 marzo 2025 – Un premio alla carriera sportiva per Anna Visibelli e Chiara Salvagnoni. Le due atlete dell’Alga Atletica Arezzo hanno entrambe annunciato il loro ritiro dall’attività agonistica al termine di un percorso in cui sono arrivate fino ai vertici nazionali, rispettivamente, di salto in lungo e getto del peso, vincendo medaglie tricolori e meritando convocazioni in maglia azzurra. La società aretina ha espresso la propria gratitudine nei confronti di Visibelli e Salvagnoni nel corso della tradizionale festa sociale invernale dove è stato previsto anche un momento per ripercorrerne le principali affermazioni, per ringraziarle e per consegnare una targa celebrativa. «Queste due atlete - ha ribadito il presidente Stefano Arniani, - hanno contribuito a scrivere la storia dell’atletica leggera aretina».

Classe 1993 e allenata da Paolo Tenti, Visibelli è stata tra le assolute protagoniste nel salto in lungo per quasi venti anni. Il suo palmares vanta ben sei titoli di campionessa italiana nelle diverse categorie giovanili, oltre a due argenti e un bronzo tricolore, che sono valsi sette convocazioni nella nazionale con cui ha trovato soddisfazioni anche a livello internazionale con il terzo posto alla Gymnasiadi di Doha nel 2009, il quarto posto ai Campionati Europei Allieve e l’emozione di partecipare alla prima edizione dei Giochi Olimpici Giovanili di Singapore nel 2010. L’aretina ha poi centrato due titoli italiani studenteschi ed è stata per nove volte finalista nella massima manifestazione dei Campionati Italiani Assoluti dove si è piazzata per due volte seconda e per due volte quarta, con l’ultima partecipazione che è stata nel luglio del 2024 con il quinto posto. Un percorso altrettanto entusiasmante è stato vissuto da Salvagnoni che, nata nel 2000 e allenata da Fabio Forzoni, ha trovato la propria specializzazione nel getto del peso e ha conosciuto il punto più alto della carriera nella vittoria di due titoli italiani nel 2017 e nel 2019 nelle categorie Allieve e Juniores che sono valsi anche la conseguente convocazione in nazionale con cui ha vinto un bronzo nell’incontro indoor Italia-Francia. Il suo percorso sportivo è stato caratterizzato da una particolare continuità di risultati che ha permesso a questa atleta di assestarsi ai vertici della disciplina e di conquistare anche altre cinque medaglie ai campionati nazionali nelle diverse categorie, a partire dai Cadetti fino alle Promesse, denotando anche determinazione e resilienza per continuare a gareggiare con ottime prestazioni nonostante operazioni e problematiche alla colonna vertebrale.

L’ultima gara di entrambe queste atlete è stato il Campionato di Società Assoluto su Pista a Modena nello scorso settembre quando, indossando i colori dell’Atletica Firenze Marathon, Visibelli si è piazzata quinta e Salvagnoni ha chiuso al nono posto, confermandosi così competitive ai più alti livelli nazionali fino al termine della loro carriera. La festa societaria dell’Alga Atletica Arezzo ha rappresentato l’occasione per tributare il doveroso omaggio a queste atlete, con un unanime e lungo applauso da parte degli oltre centocinquanta dirigenti, tecnici e atleti di tutte le categorie presenti alla serata. «Visibelli e Salvagnoni - aggiunge Arniani, - sono state due esempi di passione e determinazione che hanno permesso, per tanti anni, all’atletica aretina di essere presente e di ben figurare nelle massime competizioni nazionali. A loro, dunque, vanno il nostro riconoscimento e la nostra gratitudine».