Arezzo, 6 maggio 2024 – Un oro, un argento e un bronzo per l’Alga Atletica Arezzo nella prima prova regionale del Campionato di Società Allievi. La manifestazione di Campi Bisenzio ha visto confrontarsi atleti e atlete del biennio 2007-2008 di tutta la Toscana nelle diverse specialità di velocità, salti e lanci, con la società aretina che è riuscita a emergere con molteplici positivi piazzamenti.

Una menzione particolare spetta per Filippo Guiducci che è salito sul podio in entrambe le gare a cui ha partecipato con il primo posto nel salto in lungo con 6.68 metri e con il terzo posto nel salto triplo con 13.30 metri, poi l’ultima medaglia è arrivata con Lorenza De Silva che si è piazzata seconda nei 200 piani con 26.21 secondi e quinta nei 100 piani con 12.97 secondi. Positive prestazioni sono state registrate anche da Matteo Bernardini (quarto nei 100 piani con 11.53 secondi e settimo nei 200 piani con 23.51 secondi), da Elena Vella (quarta nel salto in alto con 1.45 metri), da Sofia Palmieri (quinta nel lancio del martello con 41.12 metri) e da Alice Carducci (sesta nel lancio del martello con 40.20 metri), inoltre ha ben figurato la staffetta maschile 4x100 che ha fermato il cronometro al quarto posto con Bernardini, Guiducci, Edoardo Giaccherini e Leonardo Zanchi. L’Alga Atletica Arezzo è stata impegnata anche nella Coppa Toscana di Biathlon di Siena riservata ai Ragazzi dove tra i grandi protagonisti è rientrato Mattia Falciani del 2012 che, al primo anno in categoria, ha meritato l’oro nel salto in lungo con 4.84 metri, l’argento nei 60 ostacoli con 10.07 secondi e il primo posto assoluto nella classifica combinata tra le due discipline.

I riflettori della società aretina saranno ora orientati verso martedì 7 maggio quando, dalle 16.30, lo stadio di atletica “Tenti” ospiterà il “Kid’s Athletics Day”. La volontà è di festeggiare la Giornata Mondiale dell’Atletica con un pomeriggio di giochi, sport e divertimento a partecipazione gratuita che è aperto ai bambini tra i sei e gli undici anni con la volontà di stimolarli a svolgere un’attività fisica e a sviluppare le loro capacità motorie per una crescita attiva e sana. L’iniziativa è promossa da World Athletics e organizzata in città dall’Alga Atletica Arezzo che, nell’occasione, proporrà l’invito a tutti i presenti a partecipare alla sfida “World Mile Challenge”: bambini e bambine di ogni continente percorreranno un miglio di corsa che verrà poi registrato su una app con l’obiettivo, sommando tutti i tratti percorsi, di riuscire a effettuare un vero e proprio giro del mondo.